Киев, , 10:33 — REGNUM Шведская компания IKEA — крупнейший в мире ретейлер мебели и товаров для дома — предлагает потребителям на Украине и в России одни и те же товары, но по разным ценам. Об этом сообщает издание The Page.

Читайте также: IKEA закрывает магазины в 16 странах

Так, например, матрас «Ховог» обойдётся покупателям на Украине в 6,5 тыс. гривен (около 17 тыс. рублей). При этом на российском сайте этот товар предлагается уже по цене почти в два раза дешевле — 9,5 тыс. рублей (3,6 тыс. грн). Такая же существенная разница в цене зафиксирована и на диван «Фрихетен», который на Украине стоит 11 тыс. гривен, а российский потребитель в пересчёте на украинскую гривну сможет приобрести его за 8 тыс.

Также по теме: IKEA отказалась от идеи открыть завод во Львовской области

Как пояснили в компании, конечные цены для потребителей в разных странах обусловлены несколькими факторами. Так, при формировании цены учитывается объёмов торговли, импортных пошлин, колебания валют и транспортные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года блогеры сравнили цены на основные продукты питания в России и на Украине. Выводы были сделаны на основе изучения стоимости товаров в магазине «Ашан» в Саратове и Киеве. Выяснилось, что большая часть продуктов питания в РФ дешевле, чем на Украине.

Подробнее: Блогеры сравнили цены в супермаркетах Украины и РФ

Читайте ранее в этом сюжете: IKEA временно закроет магазины в Москве и Подмосковье