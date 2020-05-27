Москва, , 10:28 — REGNUM Котировки нефти 26 мая в моменте обновили максимумы 11 марта за пределами отметки $37 за баррель, но не смогли подтвердить пробой важного уровня и откатились на фиксации прибыли, завершив день в символическом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 27 мая, на утренних торгах нефть марки Brent еще не определилась с четким вектором движения, но небольшой медвежий уклон на дневных графиках все же присутствует.

Во многом подъем цен обусловлен ралли в сегменте рисковых активов на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в мире, которое предполагает дальнейшее восстановление спроса на энергоносители.

Также рынок получил локальную поддержку со стороны вербальных интервенций России, где министр энергетики заявил о перспективах восстановления баланса на рынке уже в следующем месяце. Еще одним бычьим фактором для Brent послужила практически повсеместная просадка доллара в условиях возросшего спроса на риск.

Однако котировкам не удалось подтвердить недавний бычий прорыв — в ситуацию вмешалась геополитика. В Гонконге возобновились протесты, угрожая усугубить противостояние между США и Китаем.

Это в свою очередь несет в себе риски введения новых санкций и даже срыва торговой сделки, что, безусловно, негативно для рынка энергоносителей в силу понижательных рисков для цепочек поставок.

27 мая геополитический фактор снова вышел на первый план, погасив ралли на фондовых рынках и спровоцировав локальную фиксацию прибыли в сырьевом сегменте.

Впрочем, если ситуация вокруг Гонконга не получит дальнейшего негативного развития, после передышки покупатели вернутся и будут снова осторожно закладывать в цену оживление спроса», — считает эксперт.

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