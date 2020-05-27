Москва, , 10:26 — REGNUM Жители России в апреле забрали со своих валютных банковских депозитов $1,1 млрд, сообщает 27 мая РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что граждане сокращают свои сбережения в валюте четвертый месяц подряд.

Так, с начала года объем валютных вкладов уменьшился на $8,3 млрд, тогда как за весь 2019 год прирост составил $8,6 млрд.

Как считает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин, одна из причин оттока средств с валютных депозитов — ее низкая доходность. Ставки по валютным вкладам находятся в диапазоне от 0,1% до 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России зафиксировал рост вкладов населения в российских банках в апреле 2020 года на 371 млрд руб. (1,2%) после оттока в марте — минус 315 млрд руб. (-1,0%). При этом на 589 млрд руб. (-1,9%) сократились вклады юридических лиц, и на 128 млрд руб. (-0,7%) уменьшился портфель розничных кредитов.

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