Кисловодск, Ставропольский край, , 10:28 — REGNUM Территория города-курорта Кисловодска увеличится на 65 кв. км — со 108 до 173 кв. км. Расширение границ предполагается за счет присоединения части земель соседнего Предгорного района Ставрополья, сообщили ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе администрации города.

Изменение границ уже одобрили депутаты думы Кисловодска. В проект генерального плана города внесены корректировки, вскоре он будет вынесен на общественное обсуждение. Проект краевого закона «Об установлении новых границ города-курорта Кисловодска» находятся на рассмотрении в региональной думе.

Отмечается, что большая часть присоединяемой к Кисловодску территории — это зоны, где запрещено строить жилье. В связи с этим там будут проложены новые туристические и спортивные маршруты, а также организованы туристско-рекреационные зоны.