Москва, , 10:24 — REGNUM Ключевым фактором, который сейчас влияет на рубль это цена на нефть. Она остается стабильной, возле апрельского максимума, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«На стабильность нефти влияет растущий спрос вследствие постепенного снятия ограничений, введенных в различных регионах мира для борьбы с распространением коронавируса и ограничения ОПЕК+.

Также национальную валюту поддерживает сохраняющийся спрос на ОФЗ и рост спроса на активы развивающихся стран.

27 мая Минфин предложит инвесторам два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом. Скорее всего, ведомство реализует весь запланированный объем.

В целом у рубля сейчас нет значимых драйверов для роста, но и для падения тоже. Наиболее вероятный сценарий — это усиление консолидации в диапазоне 70−73.

Однако в случае дальнейшего роста нефти, в частности, марки Brent выше уровня $37 за баррель и роста спроса на активы Emergin markets, рубль может возобновить рост», — полагает эксперт.

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