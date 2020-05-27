Тюмень, , 10:23 — REGNUM В Тюменской области наблюдается значительное снижение темпов строительства жилья. Это следует из отчёта за I квартал Тюменьстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В январе-марте 2020 года организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками в Тюменской области возведено 727 жилых домов общей площадью 183 тыс. м. Это почти на 30% менее показателя 2019 года.

Причём из общего числа домов 711 построены населением, общая площадь составила 99,3 тыс. м2. И этот показатель хромает — ниже прошлогоднего на 10,6%.

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