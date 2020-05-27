Москва, , 10:10 — REGNUM В Госдуме назвали закономерным стремление жителей России закрыть банковские счета в валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года жители России сняли почти весь объем валюты, который накопили в банках за 2019 год. По данным ЦБ, в апреле депозиты населения в валюте сократились на $1,1 млрд, граждане закрывают валютные депозиты четвертый месяц подряд.

В Госдуме сделали вывод о том, что таким образом жители страны реагируют на экономический курс.

«Наш «глубинный народ», по выражению одного известного экс-чиновника, проводит свою национальную экономическую политику, не особо надеясь на экономический курс правительства», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

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