Магас, , 09:46 — REGNUM Аэропорт «Магас» запустит новые рейсы по России в 2021 году. В планах руководства открытие авиасообщения с Ростовом-на-Дону, Сочи и Самарой.

О расширении географии полетов речь шла еще до пандемии коронавиурса. Были достигнуты договоренности о новых рейсах, которым могли дать старт уже в текущем году. Однако планы пришлось скорректировать, сообщил ТАСС генеральный директор ОАО «Аэропорт «Магас» имени С.С. Осканова» Магомед Цуров.

Скорее всего, первые самолеты по новым направлениям вылетят уже в следующем году. Ряд рейсов станут круглогодичными, как, в частности, полеты в Москву, которые продолжаются и в период пандемии коронавируса, только в ограниченном режиме по числу рейсов. Некоторые маршруты будут сезонными, в частности, в Сочи самолеты будут летать в летний период и в сентябре.