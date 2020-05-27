Саратов, , 09:57 — REGNUM Санатории и базы отдыха Саратовской области подготовят к приему отдыхающих. Соответствующее поручение дал губернатор региона Валерий Радаев в ходе заседания координационного совета.

В области работают порядка ста турбаз, 20 санаториев и санаторно-оздоровительных центров, все их нужно подготовить в соответствии с санитарными нормами, сказал Радаев. Перед приемом отдыхающих необходимо решить вопрос с их тестированием.

Напомним, что ограничительные меры в регионе действуют до 31 мая. Гражданам необходимо разъяснить, что поездки во время отпуска за рубеж пока не рекомендованы. «Безопасный внутренний туризм — вот главное, на чем необходимо делать акцент», — подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии санатории ждут постановления кабинета министров РТ о возобновлении работы с 1 июня.

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