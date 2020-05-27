Тюмень, , 09:33 — REGNUM В Тюменской области возбуждено административное дело в отношении ветеринарной клиники, в которой кошек якобы лечили от COVID-19. В действиях лечебницы выявлено как минимум нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба УФАС России по Тюменской области.

Отмечается, что нет доказательств того, что домашние животные, в том числе кошки, могут болеть или быть переносчиком SARS-CoV-2. По линии Международного Эпизоотического Бюро (МЭБ) сведения о случаях нового коронавируса в популяции животных отсутствуют. Кроме того, лечение животных от COVID-19 в России не проводится, подчёркивают в УФАС.

В соответствии с законодательством, реклама ветклиники, в которой якобы «лечат кошек от коронавируса», содержит не соответствующие действительности сведения, и признана недостоверной.