Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Американская компания Amazon может пробрести компанию Zoox, которая разрабатывает беспилотные автомобили. Об этом сообщает 27 мая газета The Wall Street Journal.

Источники издания отмечают, что процесс находится в стадии консультаций. Согласование всех вопросов может занять несколько недель, при этом пока преждевременно говорить о том, что сделка состоится.

По оценкам 2018 года, стоимость Zoox составляла около $3,2 млрд, однако Amazon рассчитывает купить компанию за меньшую сумму. Компания была основана в 2014 году в Калифорнии.

Zoox занимается разработкой оборудования и программного обеспечения, которое предположительно сможет обеспечить работу беспилотных такси. По замыслу разработчиков, сделать заказ на транспортную услугу можно будет через мобильное приложение.