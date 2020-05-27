Сеул, , 09:26 — REGNUM Экономика Южной Кореи занимает 10-е место среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и основных развивающихся стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ОЭСР.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году ВВП Южной Кореи составил $1,6 трлн, что позволяет ей занять десятую строчку рейтинга, в котором собраны данные 38 стран.

Известно, что в 2018 году южнокорейская экономика занимала восьмое место. Отмечается, что это первое снижение показателя с 2008 года.

Известно, что в пятерку сильнейших экономик мира вошли: США ($21 трлн), Китай ($14 трлн), Япония и Германия, Великобритания, Франция.

Темпы роста номинального ВВП Южной Кореи составили 1,4%, что является одним из самых низких показателей. По номинальному ВВП на душу населения Южная Корея занимает 22-е место.