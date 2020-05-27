Тяньцзинь, Китай, , 09:15 — REGNUM Китайский порт Тяньцзинь на севере страны отчитался об импорте 611 тыс. тонн замороженного мяса в период с января по апрель, что на 75,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Тяньцзинь является крупным международным торговым портом на севере Китая, через который поставки импортного мяса идут в Пекин, Тяньцзинь и в провинцию Хубэй. Всего 308 тыс. тонн импортной замороженной свинины было поставлено через порт в Китай, что на 156,9% больше, чем годом ранее.

Объем импортируемой замороженной говядины достиг 242 тыс. тонн за тот же период, что на 43,7% больше в годовом исчислении. Импортное мясо оказывает значительную поддержку внутреннему рынку страны, который сильно пострадал от африканской чумы свиней и эпидемии коронавируса.