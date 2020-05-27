Пекин, , 09:10 — REGNUM Цены на фермерскую продукцию в Китае продолжили снижаться на прошедшей неделе, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

По данным Министерства коммерции КНР, с 18 по 24 мая в общем цены на фермерскую продукцию в Китае упали на 1,1% в недельном исчислении. В частности, средние оптовые цены на 30 типов овощей снизились на 1,4% в недельном исчислении, в то время как свинина просела в цене ан 1,7%.

Средние оптовые цены на говядину упали на 0,2%, в то время как цены на баранину остались неизменными. Цены на изделия из птицы также просели. Яйца за неделю подешевели на 1,7%.