Москва, , 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что соответствующий документ направлен в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Вместе с тем работодатели считают, что это может привести к снижению зарплат, поскольку взносы в специальный фонд будут браться с заработной платы. Однако профсоюзы заявляют о необходимости такого фонда. Сам размер страхового взноса пока не определен.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле 2020 года вырос на 23,4% по сравнению с мартом и на 21% по сравнению с апрелем прошлого года.

Согласно предварительной оценке ведомства, в минувшем месяце 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% от экономически активного населения, классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда.

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