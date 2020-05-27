Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В Екатеринбурге Роспотребнадзор требует привлечь ООО «Лабиринт-Екатеринург» к административной ответственности за нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства. Нарушения касаются сети магазинов «Красное и белое», сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Административное дело поступило по итогам проверок семи магазинов данной сети в Екатеринбурге, Сысерти и Полевском. В период с 19 по 21 мая в них были найдены нарушения. В частности, не оказалось бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа, перед сменой не было входного фильтра, а в одном из магазинов, по мнению проверявших, санитарная обработка помещений была проведена формально.

В отношении ООО «Лабиринт — Екатеринбург» составлен протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Дело рассмотрит Чкаловский райсуд 2 июня. Работу магазинов могут приостановить вплоть до 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 сотрудников склада логистической компании «Красное и белое» заразились коронавирусом. После этого в магазинах сети прошли проверки.