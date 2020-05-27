Москва, , 09:04 — REGNUM В Москве 123 предприятия сферы бытовых услуг, ранее вынужденные приостановить свою деятельность, получили финансовую поддержку от властей, сообщается на портале мэра столицы.

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Этим предприятиям сферы бытовых услуг, которые арендуют землю или недвижимость у города, выделено 52,3 млн рублей. Таким образом, за четыре месяца они сэкономят на аренде помещений и земли.

Всего в Москве насчитывается 2135 предпринимателей в сфере бытовых услуг (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты, бани и др.). Объем финансовой поддержки может составить около 900 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило более 81 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период эпидемии.

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