Шанхай, Китай, , 09:02 — REGNUM Китайский гигант электронной коммерции Meituan Dianping, ориентированный на сервисный сектор отчитался о потере 1,7 млрд юаней (около $238 млн) операционной выручки за первый квартал года, сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем операционной выручки за первые три месяца упал на 12,6% в годовом исчислении до 16,8 млрд юаней в связи с влиянием пандемии нового коронавируса, сообщили в компании.

Оба основные бизнеса компании, включая доставку еды, магазины, гостиницы и путешествия серьезно пострадали от пандемии. С января по март, среднее количество доставок пищи упало на 18,2% в годовом исчислении до 15,1 млн. в то время как выручка от доставки пищи — на 11,4% до 9,5 млн юаней за указанный период.

Выручка от торговли, гостиничного и туристического бизнеса компании просела на 31,1% в годовом исчислении до 3,1 млрд юаней. В компании, однако сообщили о росте в сфере ее новых инициатив, включая продуктовую розницу, которая выросла на 4,9% в годовом исчислении до 4,2 млрд юаней за первый квартал.