Москва, , 09:02 — REGNUM Подведомственные Министерству культуры РФ вузы вправе сами устанавливать стоимость обучения для студентов, однако им рекомендовано не повышать её в предстоящем учебном году. Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе министерства.

Высшие учебные заведения согласно закону самостоятельно устанавливают стоимость платных образовательных услуг. При этом стоимость не должна быть ниже стоимости бюджетного места.

«Минкультуры России уже рекомендовало вузам культуры и искусства установить стоимость обучения не выше 2019/2020 года», — сообщил представитель пресс-службы ТАСС.

Днём ранее глава Минкульта Ольга Любимова заявила РИА Новости, что подведомственным вузам рекомендовано оставить прежние цены на обучение, при этом любые изменения в них возможны только после проведения мониторинга.