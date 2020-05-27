Москва, , 08:58 — REGNUM С января по апрель 2020 года российские дилеры реализовали 27 496 экземпляров лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) — почти на 12% ниже продаж, зафиксированных в этом сегменте за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Больше всего из машин сегмента LCV за первые четыре месяца текущего года в России было продано автомобилей марки ГАЗ. Их в стране приобрели 12 937 автолюбителей, что на 12,5% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте по популярности разместилась марка УАЗ. Лёгких коммерческих автомобилей данного отечественного бренда в январе-апреле 2020 года приобрел 3671 человек (-26,8%). Американский бренд Ford в этом марочном рейтинге занял третье место. За отчетный период таких коммерческих авто было реализовано в количестве 3005 единиц (-15,8%).

Также за первые четыре месяца текущего года в России на рынке машин в сегменте LCV было продано 1999 автомобилей Lada и 1670 экземпляров Volkswagen.

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в первом квартале 2020 года российский авторынок новых машин сегмента LCV занял шестое место в Европе. За отчётный период в России было продано 23 690 экземпляров автомобилей сегмента LCV) (— 0,4%).

Читайте также: Назван регион — лидер в РФ по перепродажам авто сегмента LCV