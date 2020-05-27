Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве два месяца самоизоляции социальными помощниками города выполнено 437 тысяч заявок от горожан на получение различных социальных услуг, сообщается на портале мэра столицы.

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Из общего числа заявок 90% соцработники уже выполнили, оставшиеся находятся в работе. Всего за период карантина на горячую линию поступило 1 млн 149 тыс. 873 звонков с просьбами о помощи.

В основном москвичи просили купить лекарства (39% обращений), продукты питания (27%), привезти дрова и уголь на дачу (6%) и доставить товары первой необходимости (3%).

Как сообщалоИА REGNUM, в Москве за период самоизоляции волонтеры помогли москвичам и выполнили более 23 тыс. их запросов, пройдя при этом более 40 тыс. км.

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