Москва, , 08:28 — REGNUM Власти Москвы приступили к новому этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Таким образом, конец карантина становится реальностью, а вместе с ним бизнес задается вопросом о том, как же наладить работу после снятия всех ограничений и повысить свою эффективность, заявила корреспонденту ИА REGNUM бизнес-аналитик, генеральный директор компании Fart Horse Татьяна Натаркина.

«Для бизнеса, безусловно, мировая пандемия коронавируса и затяжной карантин стали серьезным ударом, но еще более серьезные испытания ждут бизнес впереди. Так, аналитики энергетического центра «Сколково» предсказывают России сильнейший кризис за десять лет.

Если наша экономика не сможет адаптироваться к новым условиям, доходы бюджета страны могут сильно «просесть», а рост же ВВП может и вовсе не превышать 0,8% в течение ближайших 20 лет, отмечают в исследовании.

Пережить новые вызовы смогут лишь те предприниматели, которые не будут надеяться на помощь извне, не будут рассчитывать на поддержку со стороны государства.

Напомним, что правительство Москвы хоть и выделило более 200 миллионов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу, однако далеко не все предприниматели могут получить данную субсидию, «повезло» лишь тем, чей бизнес относится к наиболее пострадавшим отраслям от коронавируса.

Таким образом, нужно самостоятельно «подстраивать» свой бизнес под новые условия и продолжать эффективно работать. Однако перед многими предпринимателями встает острый вопрос: как это сделать? Давайте рассмотрим основные «вызовы», с которыми сегодня сталкивается бизнес, и на примере каждого вызова рассмотрим наиболее оптимальные способы решения возникающих трудностей.

Итак, первый вызов, с которым столкнулся малый и средний бизнес, — это сокращение расходов со стороны клиентов. С целью экономии средств кто-то из клиентов подбирает наиболее бюджетные варианты товаров, а некоторые — те, кто, например, лишился работы или у кого значительно сократились доходы, — и вовсе вынуждены отказаться от покупок. И тут, к сожалению, прогноз неутешителен.

Если мы обратимся к статистике, то реальные располагаемые доходы населения в 2020 году под давлением падения зарплат сократятся на 3,8%, именно такой прогноз дает Минэкономразвития.

Во втором же квартале реальные доходы россиян и вовсе упадут на 6%. Безработица же по итогам текущего года вырастет до 5,7% экономически активного населения после 4,6% в 2019 году. А значит, роста расходов со стороны клиентов в ближайшее время не предвидится.

Второй вызов заключается в том, что многие предприятия, частные производства, а также офисы, закрытые на карантин, будут еще очень долгое время «восстанавливаться» и «открываться» в новых условиях, а значит, ждать помощи от «партнеров по бизнесу» также не стоит, им сейчас может быть даже гораздо труднее, а это значит, что нужно оперативно менять весь формат работы, способы доставки и многие другое.

Третьим и не менее значимым вызовом стала отмена различных мероприятий, например, международных выставок, ярмарок и т. д. Такие ярмарки, выставки и мероприятия для бизнеса — это уникальная возможность не только рекламировать и продавать свою продукцию «здесь и сейчас», но и выдвигать свой бренд на новый уровень.

Отметим, что все эти три вызова возникли в сегодняшних обстоятельствах, но даже после снятия всех ключевых карантинных мер нет никаких гарантий, что они исчезнут сами по себе, так как пандемия не может пройти бесследно ни для простых граждан, ни для государства и экономики. А массовые мероприятия ещё долгое время могут остаться под запретом во избежание новых вспышек коронавируса.

Таким образом, необходимо выработать долгосрочную стратегию для малого и среднего бизнеса, которая не только решит сегодняшние «вызовы», но и будет помогать бизнесу развиваться и эффективно работать уже в новых условиях. Итак, делимся следующими разработками, которые будут полезны компаниям малого и среднего бизнеса, работающим в сегодняшних сложных условиях.

Во-первых, помимо сайта компании, рекомендуем выделить дополнительную часть бюджета на активное ведение социальных сетей, это может быть одна конкретная сеть, но лучше, если компания будет присутствовать сразу на всех самых популярных площадках, таких как VK, Instagram, Facebook, очень важно в сложившихся условиях продолжать создавать целевую аудиторию и поддерживать интерес со стороны клиентов. Ведь интернет-покупки сегодня — это не просто необходимость, это формирование новой долгосрочной реальности, нового тренда.

Поэтому еще один вариант «привлечь внимание» клиентов — позиционировать свой бизнес не только как магазин/компанию, но и как тематический блог, предлагать клиентам бесплатные консультации и регулярно рассказывать о пользе тех или иных товаров/услуг — рекомендуем постоянно поддерживать некий «диалог» с целевой аудиторией и делиться с подписчиками полезной и важной для них информацией.

Во-вторых, с момента введения карантина у многих компаний появилась бесконтактная доставка. А маски и перчатки стали неотъемлемой частью рабочей формы всех сотрудников. Цель одна — обезопасить и клиентов, и сотрудников от возможного заражения коронавирусом. Отметим также, что большая часть бизнеса на время карантина отказалась и от наличной оплаты.

Это временные меры с целью безопасности как клиентов, так и сотрудников. Однако, поскольку риски распространения заболевания ещё долгое время будут сохраняться, стоит оставить эти меры безопасности и после снятия карантинных ограничений, как минимум до того момента, пока ситуация с пандемией полностью не стабилизируется.

Так и ваши клиенты будут чувствовать себя в большей безопасности, не торопитесь отказываться от этих параметров, закрепите их и сделайте правилом, отнеситесь к этому как к новой реальности бизнеса.

В-третьих, сейчас выгоднее всего «перенести» оформление всех заказов и проведение консультаций в интернет в режим online. Это позволит отказаться от работы в офисе, сократить затраты на аренду помещений и перевести большую часть сотрудников на «удаленную» работу.

Следование этой стратегии и после снятия карантина позволит существенно сократить затраты вашей компании, если работа «удаленно» была так же эффективна, как в офисе, так зачем возвращаться к «старому»? Попробуйте этот формат на постоянной основе, откажитесь от лишних трат.

В-четвёртых, рекомендуем максимально расширить ассортимент компании для привлечения новых клиентов и удержания старых, необходимо предлагать новинки и предоставлять широкий выбор продукции по максимально доступным ценам, а для постоянных клиентов стоит ввести «программы лояльности» — предоставлять скидки, купоны, сертификаты, а также организовать заказы с бесплатной доставкой.

Кроме того, не стоит идти по пути сокращения объёмов продукции с целью экономии средств, всегда найдётся конкурент, который предложит либо больше, либо дешевле, и на этом вы будете терять клиентов, особенно в период кризиса, когда у граждан и без того нет финансовой стабильности.

В-пятых, своего рода «находкой» в период карантина и кризиса могут стать так называемые кейсы или комплекты, то есть сочетание нескольких товаров (услуг), которые будет выгоднее приобрести именно комплектом, нежели отдельно.

Эти пять простых мер позволят вам наладить эффективную работу бизнеса и после снятия всех ограничений, ведь впереди бизнес ждет очень серьезное испытание, и очень важно остаться среди тех, кто не просто смог «пережить» карантин, но и эффективно работать после его окончания», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введённые в столице из-за эпидемии коронавируса, могут быть ослаблены к концу мая.

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