Москва, , 08:10 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал Министерству иностранных дел России в удовлетворении иска, поданного к ИФНС России № 4 по городу Москве. В споре речь шла о списании излишков уплаченных страховых взносов в размере более 8 млн рублей. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия, передаёт ИА REGNUM.

Иск от МИД поступил в середине января 2020 года. Третьим лицом в деле участвовало Главное управление Пенсионного фонда РФ № 10 по Москве и Московской области.

Истец просил признания «возможным к списанию излишне уплаченные страховые взносы» за восемь лет.

«Отказать МИД России в удовлетворении требований к ИФНС России № 4 по г. Москве о признании возможным к списанию излишне уплаченные страховые взносы за периоды с 2002 по 2009 год в размере 8 012 194 рубля», — решил суд.

Отметим, 9 июня 2020 года арбитраж Московской области также рассмотрит иск инспекции ФНС № 16 по Московской области к федеральному государственному бюджетному учреждению санаторий-профилакторий «Курорт-парк «Союз» МИД РФ «о взыскании задолженности в сумме 6 348 666 руб. 35 копеек».