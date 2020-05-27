Чебоксары, , 08:10 — REGNUM В Чувашии в условиях действия ограничительных мер отмечен спад в жилищном строительстве. Объём строительства жилья за четыре месяца уменьшился на 8,7%. Такие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По предварительным данным, в январе — апреле 2020 года в Чувашии построено 2018 квартир. Общая площадь введённого жилья составила 128 863 кв. метров (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства), что на 8,7% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В том числе жителями республики построено 36 831 кв. метров, что на 7,8% больше к уровню января-апреля 2019 года.

В апреле в Чувашии введено 16 040 кв. метров жилья, что на 38,9% меньше по сравнению с апрелем 2019 года. Из них жителями республики построено 5485 кв. метров жилья — спад по сравнению с прошлогодним апрелем составил 58,3%.

Ввод жилья в расчете на 1 тыс. человек населения в январе — апреле 2020 года в целом по Чувашии составил 105,8 кв. метра.

Напомним, в Чувашии действует режим повышенной готовности и ограничительные меры с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.