Пенза, , 09:11 — REGNUM На новый формат работы перешли спортивные залы в Пензе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сеть клубов, которые ранее посещали около 5 тыс. горожан, с конца марта приостановила свою деятельность, клубы недоступны для посещений. Тренировки для действующих клиентов перевели в режим онлайн. Такие нововведения позволили сохранить рабочие места, а за счет интернета увеличилось количество клиентов.

Деятельность данных организаций включена в список пострадавших отраслей экономики. Безвозмездной финансовой поддержкой в размере МРОТ и отсрочкой налоговых платежей планируют воспользоваться предприниматели этой сферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области введение режима повышенной готовности привело к приостановлению деятельности многих предприятий и организаций, образовательных, культурных, спортивных, а также запрещению всех массовых мероприятий.

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