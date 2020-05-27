Чебоксары, , 07:53 — REGNUM В Чувашии за четыре месяца оборот оптовой торговли увеличился на 8,2%, в том числе сумма проданной продукции возросла на 4,5%. Такие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Общий оборот оптовой торговли в январе-апреле 2020 года составил 58 282,2 млн рублей. Это на 8,2% больше по сравнению с январём-апрелем 2019 года. Оборот оптовой торговли на 76,2% формировался организациями оптовой торговли.

По данным ведомства, за четыре месяца организациями оптовой торговли продано продукции на 44 434,6 млн рублей, или 104,5% к январю-апрелю 2019 года. Из них субъектами малого бизнеса продано товаров на сумму 25 294,4 млн. рублей, другими организациями — на сумму 19 140,2 млн рублей.

В структуре оборота оптовой торговли 51% приходился на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 49% составили субъекты малого бизнеса.