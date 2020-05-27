Хайкоу, Китай, , 07:31 — REGNUM На завершившейся 24 мая 17-й Хайнаньской международной автомобильной выставке в городе Хайкоу, столице островной провинции Хайнань на юге Китая, было заключено соглашений на общую сумму 1,5 млрд юаней (около $200 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Площадь выставки составила 50 тыс. кв. метров. Мероприятие длилось четыре дня и стало первым подобного рода массовым мероприятием с момента начала эпидемии COVID-19 в стране. На выставке были представлены экспозиции более 100 автомобильных брендов. Свыше 150 тыс. человек побывало на мероприятии.

С целью борьбы и профилактики нового коронавируса, у всех посетителей выставки замеряли температуру тела, а также проверяли QR-коды здоровья. Все гости обязаны были носить лицевые маски.