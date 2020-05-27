Пермь, , 07:27 — REGNUM Пермский край получит 5,4 млрд рублей в качестве федеральной поддержки, чтобы сбалансировать свой бюджет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Согласно решению правительства России поддержку получат 56 регионов, общий объем помощи составит 100 млрд рублей. По объему финансирования Пермский край находится на пятом месте.

За счет финансовой поддержки регионы могут частично возместить выпадающие доходы, которые образовались в результате распространения коронавируса. На 1 мая 2020 года снижение доходов бюджета Пермского края по сравнению c аналогичным периодом 2019 года составило почти 12 млрд рублей. Сократились поступления по налогу на прибыль организаций, НДФЛ и упрощенной системе налогообложения.

Поступление денежных средств из федерального бюджета ожидается в ближайшие три дня (до 30 мая).

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