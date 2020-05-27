Казань, , 07:26 — REGNUM Арбитраж Татарии удовлетворил ходатайство финансового управляющего бывшего главы правления «лопнувшего» в 2017 году «Татфондбанка», экс-министра финансов Татарии Роберта Мусина и продлил последнему срок, отведённый на банкротство. Процедура реализации имущества бывшего банкира и экс-депутата Госсовета РТ Мусина будет продолжаться как минимум до 19 ноября 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инициатором банкротства Мусина стал конкурсный управляющий ТФБ. Банк был признан банкротом в апреле 2017 года и его долги перед тысячами кредиторов на сегодня превышают 168,9 млрд рублей.

Напомним, в конце мая 2020 года стало известно, что Роберту Мусину и группе бывших топ-менеджеров банка вменяется ещё ряд эпизодов в уголовном деле о растрате, фальсификации отчётности банка. Заявляемый ущерб по этой части дела превысил 41 млрд рублей. При этом до того следователи анонсировали ущерб по эпизодам, где фигурантом выступает Мусин, около 50 млрд рублей.

Существенные финансовые претензии к экс-банкиру имеет и ТФБ, потребовавший взыскать 141 млрд рублей с бывших топ-менеджеров, а также «Интехбанк» — претензии на 25,7 млрд рублей и «Татагропромбанк» — 1,2 млрд рублей. Два последних юрлица «лопнули» следом за ТФБ.