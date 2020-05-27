Орск, Оренбургская область, , 06:29 — REGNUM В Орске Оренбургской области в отношении начальника УЖКХ горадминистрации возбуждено административное производство за допущенные в конкурсной документации нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, в декабре 2019 года УЖКХ мэрии по результатам аукциона заключило муниципальный контракт на общую сумму около 5 млн рублей для проведения ремонта 1,7 км дороги по ул. Краснознаменной. Между тем согласно кадастровому паспорту протяжённость дороги на 700 метров меньше, чем указанно в конкурсной документации.

«Аукционная документация была рассчитана и утверждена на сумму, превышающую необходимую для исполнения контракта», — сделала вывод прокуратура. В итоге контракт был расторгнут, что повлекло затягивание сроков выполнения запланированных работ.