Хабаровск, , 06:25 — REGNUM Правительство РФ перечислит Хабаровскому краю 1,7 млрд рублей на сбалансированность бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Согласно распоряжению правительства России, компенсацию из федерального бюджета получат те регионы, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер компенсаций определён с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.

В правительстве Хабаровского края отметили, что федеральная поддержка значительно снизит последствия сложившейся экономической ситуации в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, у Хабаровского края самый большой госдолг в ДФО. По данным Минфина РФ на 1 мая 2020 года совокупная задолженность составила 57,9 млрд.