Москва, , 06:12 — REGNUM Количество покупок жителями России товаров из Китая в 2019 году сократилось до 323,3 млн штук, или на 7,1%, сообщили 26 мая в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Сокращение покупок, которое произошло впервые за шесть лет, эксперты ассоциации связывают со снижением лимита беспошлинного ввоза, ростом цен на китайские товары и долгой доставкой. По итогам 2020 года они ожидают еще большего сокращения, вызванного ситуацией с коронавирусом.

В денежном выражении рынок торговли вырос на 31%, до 586 млрд рублей, посчитали в АКИТ. При этом наиболее востребованными у граждан России остаются одежда и обувь — на них пришлось 36,8% объёма всех покупок, бытовая техника (32,2%), автозапчасти и автоаксессуары, а также товары для красоты и здоровья — по 7,7%.

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