Курган, , 05:24 — REGNUM В Курганской области депутаты регионального парламента приняли закон о введении в действие специального налогового режима на профессиональный доход — так называемого налога на самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба Курганской областной думы.

Физические лица могут легализовать предпринимательскую деятельность с минимальными издержками: онлайн-регистрация, отсутствие отчётности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники.

Под налог для самозанятых попадает перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир, консультирование, репетиторство, парикмахерские и косметические услуги.

Для самозанятых в Курганской области установлены налоговые ставки: для физических лиц — 4% от дохода, для индивидуальных предпринимателей — 6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совфед в конце марта 2020 года одобрил закон о возможности распространения налогового режима на профессиональный доход на все регионы России, с учётом, что субъекты РФ в своих решениях по присоединению к данному налоговому режиму будут действовать исходя из его целесообразности.

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