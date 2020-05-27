Владивосток, , 03:50 — REGNUM Более 1,4 тыс. семей в Приморье с начала 2020 года получили единовременную выплату на первого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Получателями стали 540 женщин возраста от 18 до 25 лет.

Единовременная выплата на первого ребёнка составляет два прожиточных минимума.

Размер федеральной выплаты — 28 884 рубля, региональная доплата — 21 116 рублей. В сумме семья единовременно получает 50 тыс. рублей.

С начала года выделено 40 млн рублей из федерального бюджета и почти 12 млн — из краевого.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств на выплаты семьям с детьми в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей.