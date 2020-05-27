Москва, , 03:11 — REGNUM Арбитраж Московской области удовлетворил иск ПАО «Сбербанк» к иностранной компании Nichromet Limited, наложив взыскание на 99,97% доли в уставном капитале ООО «Егорьевский завод строительных материалов». Акции будут проданы с публичных торгов. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск банк подал ещё в ноябре 2019 года, но решение суд вынес лишь 25 мая 2020 года. На сегодня изготовлена только его результативная часть. В основу спора лёг договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, подписанный в феврале 2013 года. В качестве обеспечения обязательств по нему выступали акции завода номинальной стоимостью 846 750 000 рублей.

Суд удовлетворил иск, обратив взыскание на акции, которые будут проданы «с публичных торгов в пользу ПАО «Сбербанк». Помимо этого, взыскание наложено и на оставшуюся долю в 0,03%, принадлежащую Борису Долгину. На момент заключения кредитного договора она оценивалась в 250 тыс. рублей.

Начальная продажная цена пакетов акций была установлена на уровне одного рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО было создано для производства изделий из бетона, цемента и гипса в июне 2007 года. Средняя численность компании — более 130 человек. Уставный капитал — 847 млн рублей. Директор с мая 2019 года — Евгений Лаврёнов.