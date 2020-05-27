Каракас, , 03:05 — REGNUM Третий из пяти иранских танкеров пришвартовался в порту Венесуэлы, 26 мая сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

На борту судна находятся топливо и оборудование для нефтеперерабатывающих заводов Венесуэлы.

Мадуро заявил о праве Венесуэлы на свободную торговлю с другими странами и напомнил, как США преследуют экономических партнеров Боливарианской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, первый танкер с топливом из Ирана достиг берегов Венесуэлы 23 мая. Несмотря на угрозы США помешать этому.

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