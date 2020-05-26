Нью-Дели, , 23:47 — REGNUM Компания Nokia остановила работу своего завода по производству телекоммуникационного оборудования на юге Индии после подтверждения COVID-19 у ряда сотрудников, 26 мая сообщает агентство Reuters.

«Мы надеемся вскоре возобновить работу c ограниченным количеством кадрового состава» , — сказано в сообщении Nokia.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский производитель смартфонов OPPO приостановил работу своего завода в пригороде Нью-Дели после того, как у девяти рабочих был обнаружен SARS-CoV-2.

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