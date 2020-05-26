Рига, , 22:51 — REGNUM Сотрудники Единого оператора газового рынка Латвии, Эстонии и Финляндии АО Conexus Baltic Grid (Conexus) завершили работы по реконструкции ветки газопровода на маршруте Vireši-Tallin возле латвийской Валмиеры. Об этом пишет 26 мая портал LSM.

По данным журналистов, обновленный газопровод сможет выдержать повышенное давление и гарантировать безопасность передачи газа. Он является одним из 17 этапов реконструкции всей системы на маршруте Литва — Латвия, соединяющий Литву, Польшу и Западную Европу через Латвию и Эстонию со Скандинавскими странами.

Отмечается, что стоимость этих работ обошлась в 450 000 евро, общая смета реконструкции равна 9,77 млн.

Планируется, что 5,50 млн евро из них покроет Conexus, а 4,27 млн литовский газовый оператор Amber Grid. Пр этом европейское софинансирование составит 50% всех расходов.