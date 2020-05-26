Пекин, , 22:38 — REGNUM В японском журнале Nikkei Asian Review появился материал доцента Школы государственной политики имени Ли Куан Ю Национального университета Сингапура Джеймса Крэтбри, в которой содержится вывод о том, что Китай, как крупнейшая развивающаяся страна, «останется важнейшим производственным центром для большинства транснациональных компаний», несмотря на обострение отношений с США, сообщает 26 мая Синьхуа.

В статье отмечается, что хотя цепочки поставок из Китая усложнятся, очевидным преимуществом страны остается открытость и прозрачность для бизнеса. Это, в частности, выгодно отличает КНР от таких азиатских соседей, как Малайзия и Индия. Другие же альтернативные страны, как Вьетнам, намного меньше масштабами и не обладают производственными возможности и управленческой квалификацией,

Сопоставимыми, скажем, с Шэньчжэнем и другими центрами Китая.

Говоря в этом свете о Японии, старший аналитик Банка Мидзухо Тан Цзинь указывает на стремление японских компаний сохранить низкие издержки и широкие рынки сбыта. Он признает, что японская промышленность давно уже находится в зависимости от широкого китайского рынка, что не позволит им от него отказаться.