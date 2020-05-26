Москва, , 22:24 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в апреле снизились в среднем на 0,2%, а за период с начала года выросли на 0,2%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо, согласно оценке ведомства, за минувший месяц подешевело на 0,4%, а за период с начала года — на 0,1%.

При этом цены на бензин от производителей в апреле снизились в среднем на 22,4%, а с начала года — на 16,9%. Дизельное топливо у производителей за месяц стало дешевле на 7,8%, с начала года — на 14,2%.

Отмечается, что в среднем по России потребительские цены на бензин в минувшем месяце превышали цены производителей в 2,9 раза.

Согласно данным Росстата, снижение потребительских цен на бензин в апреле наблюдалось в 55 субъектах Федерации. Наиболее всего он подешевел в Туве — на 3,9%, Алтайском крае — на 1,8%. Рост цен на бензин на 0,1% отмечен в Свердловской области.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за месяц в среднем не изменились.