Москва, , 21:58 — REGNUM Реальная начисленная заработная плата в России марте 2020 года выросла на 7,1%, в годовом выражении — на 5,9%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

За I квартал 2020 года реальная заработная плата выросла на 6,2% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная заработная платаработников организаций в марте составила 50 926 рублей, что на 8,6% больше, чем на аналогичный период прошлого года. В I квартале 2020 года показатель вырос на 8,8% в годовом выражении.

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