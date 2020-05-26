Москва, , 21:44 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 мая составила 2 млрд 209 млн рублей. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Темпов роста показателя по сравнению с предыдущим периодом ведомство не рассчитало «в связи с неполной сопоставимостью». Отмечается, что из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации «отдельные организации полностью прекратили деятельность и не имели возможности представить отчетность».

Согласно данным Росстата, из общей суммы просроченной задолженности 640 млн рублей (29%) приходится на долги, образовавшиеся в 2019 году, 814 млн рублей (36,9%) — долги, сохраняющиеся с 2018 года и ранее.

Задолженность из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней на начало мая составила 3 млн рублей, или 0,1% общего объёма просроченной задолженности по заработной плате.

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