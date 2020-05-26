Екатеринбург, , 21:40 — REGNUM За четыре месяца 2020 года в Свердловской области введено почти 494 тысячи квадратных метров жилья. Эти показатели несколько превышают данные за аналогичный период прошлого года.

Из них в апреле сдано 96,7 тысячи квадратных метра, тогда как в апреле 2019 года было сдано 94,5 тысячи квадратных метра жилья.

Традиционно наибольший вклад в объемы жилого строительства делают Екатеринбургские застройщики. Согласно данным Свердловскстата в апреле 2020 года было введено 45,9 тысячи квадратных метров. Так, сдана в эксплуатацию 28-этажная секция многосекционного жилого дома по улице Раевского на 184 квартиры.

На Верх-Исетском бульваре введены в эксплуатацию две секции 12 и 14 этажей (88 квартир) трехсекционного дома, со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой.

В Академическом на улице Павла Шаманова сдано сразу два дома с секциями на 18, 24 и 10 этажей, в общей сложности на 346 квартир. Они входят в ЖК «Аксиома».

Как сообщили в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в апреле на рынке новостроек Екатеринбурга представлены 143 жилых комплекса. В продаже находится боле 12 тысяч новых квартир от 54 застройщиков.

По итогам четырех месяцев второе место по объемам жилого строительства занял Сысертский городской округ, здесь построили 31,8 тысячи квадратных метров жилья. Преимущественно это индивидуальные дома. На третьем месте Белоярский городской округ, где возведено 31,3 тысячи квадратных метров, также в частном секторе.

Напомним, что предприятия Свердловской области, занимающиеся проектированием, строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией зданий, а также материально-технологическим снабжением строительной отрасли, согласно распоряжению регионального правительства, продолжали свою работу в течение марта и апреля. При этом работа на стройплощадках организована с соблюдением всех требований по противодействию распространению COVID-19, выданных Роспотребнадзором и соблюдением рекомендаций, разработанных региональным министерством строительства.

Как отметил министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, на сегодняшний день есть все предпосылки того, что задача, поставленная перед регионом в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на 2020 год будет выполнена. «Мы должны ввести до конца года 2,6 миллиона квадратных метров жилья. У нас есть адресный список многоэтажных домов, которые будут сданы до конца года и составят значительную часть этого объема. А также есть понимание того, сколько индивидуального жилья будет построено в муниципалитетах», — отметил министр.

Согласно данным Росстата, по итогам первого квартал Свердловская область традиционно вошла в десятку регионов-лидеров по объемам введенного жилья и заняла первое место по этому показателю среди регионов УрФО.