Москва, , 21:36 — REGNUM Новые меры поддержки московских предпринимателей будут вводиться в рамках поддержки в сложившихся экономических условиях, сообщил 26 мая мэр российской столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Поддержку получат предприятия тех сфер, которые сильно пострадали от вызванного пандемией экономического кризиса — частные клиники, а также торгующие газетами и журналами киоски.

Собянин «Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 г. срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество и земельному налогу».

К тому же арендующие земель­ные участки и объекты нежилого фонда (находящиеся в муниципальной собственности) частные клиники временно освободят от арендной платы.

А распространители печатной продукции киосков «Печать» три месяца (с 1 апреля по 30 июня) могут не платить за право осуществления торговой деятельности.

Также московские власти решили поощрить небольшие компании, занятые в сфере инноваций. Глава города пояснил, что таким фирмам важно доказать заказчику, который присматривается к ним, полезные свойства новой продукции.

Для помощи таким компаниям московские власти решили организовать пилотные тестирования инновационной продукции.

Собянин «Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предо­ставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях».

Напомним, власти Москвы приняли к настоящему моменту три пакета мер поддержки предпринимателей. Общая стоимости этих вложений составила 85 млрд рублей.

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