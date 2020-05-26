Москва, 26 мая 2020, 21:36 — REGNUM Новые меры поддержки московских предпринимателей будут вводиться в рамках поддержки в сложившихся экономических условиях, сообщил 26 мая мэр российской столицы Сергей Собянин в своём блоге.
Поддержку получат предприятия тех сфер, которые сильно пострадали от вызванного пандемией экономического кризиса — частные клиники, а также торгующие газетами и журналами киоски.
К тому же арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда (находящиеся в муниципальной собственности) частные клиники временно освободят от арендной платы.
А распространители печатной продукции киосков «Печать» три месяца (с 1 апреля по 30 июня) могут не платить за право осуществления торговой деятельности.
Также московские власти решили поощрить небольшие компании, занятые в сфере инноваций. Глава города пояснил, что таким фирмам важно доказать заказчику, который присматривается к ним, полезные свойства новой продукции.
Для помощи таким компаниям московские власти решили организовать пилотные тестирования инновационной продукции.
Напомним, власти Москвы приняли к настоящему моменту три пакета мер поддержки предпринимателей. Общая стоимости этих вложений составила 85 млрд рублей.
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