Москва, , 21:16 — REGNUM Московский бизнес, несмотря на потери от ограничительных мер, имеет хорошие перспективы к восстановлению. Об этом 26 мая мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём личном блоге.

«Сегодня можно услышать рассуждения на тему, есть ли будущее у бизнеса Москвы. Конечно, в условиях пандемии потери неизбежны. Но я уверен, что впереди у московского бизнеса — хорошие перспективы», — написал Собянин.

В доказательство своих слов он указал, что уже в первую неделю после отмены ограничений на работу промышленности свою деятельность возобновили свыше 90% ранее простаивавших предприятий Москвы.

«И когда настанет время — также быстро и энергично откроет свои двери торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока еще вынужден находиться в простое», — заверил мэр Москвы.