Москва, , 21:05 — REGNUM Московские предприниматели проявили себя с лучшей стороны, сумев обеспечить столицу всем необходимым в период распространения коронавируса. Об этом 26 мая написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

«Сегодня отмечается День российского предпринимательства. Конечно, большинству предпринимателей сейчас не до праздников, но, несмотря на это, мы должны поздравить и сказать огромное спасибо московскому бизнесу», — написал Собянин.

По мнению мэра города, столичным предпринимателям в период самоизоляции приходится проявлять чудеса энергии, смекалки и предприимчивости. И именно эти качества позволили обеспечить Москву всем необходимым для жизни в условиях пандемии.

«В кратчайшие сроки промышленность наладила выпуск санитайзеров и средств защиты. Без перебоев работают продуктовые магазины и такси. Тысячи повседневных услуг — от чистки одежды до обучающих курсов — москвичи могут получить с помощью курьеров или онлайн», — отметил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве предприятия выпустили за 2,5 месяца 10 млн упаковок антисептиков.

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