Москва, , 20:07 — REGNUM Ситуация с коронавирусом, вынужденная самоизоляция, остановка многих предприятий серьёзнейшим образом отразилась на бизнесе во всем мире. В России основной удар на себя приняли сферы развлечений, где работают огромное количество сотрудников в рамках как трудовых договоров, так и просто путём заключения гражданско-правового соглашения. В ситуации «простоя» бизнеса владельцы не в состоянии выплачивать заработную плату своим сотрудникам, в связи с чем возникают ситуации, подпадающие под нарушение трудового законодательства.

Чаще всего работодатель просит работника написать заявление об уходе в отпуск. В таких случаях и возникает чаще всего нарушение, говорит Арсен Магомедов, адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург».

"Отправлять в оплачиваемый отпуск сотрудника у работодателя нет никакого желания и смысла, так как в соответствии со статьей 114 Трудового кодекса в этом случае за ним сохраняется его должность и средний заработок. Поэтому очень часто в этот период возникают ситуации, когда работодатель вынуждает работника написать заявление об уходе в отпуск без сохранения заработной платы. Здесь принципиальным фактором является наличие согласия работника», — отмечает адвокат.

В статье 128 ТК указано, что данный отпуск без сохранения заработной платы возможен «по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам». В свою очередь, эту причину работодатель заменяет на приостановление работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера бизнеса с «другими уважительными причинами».

Однако у владельца бизнеса есть возможность зафиксировать «простой». По словам Арсена Магомедова, для этого работодатель обязан издать приказ о времени его начала и окончания с указанием причин, ознакомить под подпись работника, иначе за труд работников придётся оплатить в полном объёме. Однако в зависимости от характера простоя работодатель выплачивает надлежащую часть заработной платы работнику, что опять же является невыгодным для него в сложившейся ситуации, хотя и социально ответственным.

«В случае принуждения работодателем работника к подобным уловкам рекомендуется зафиксировать данный факт и обратиться в органы прокуратуры с жалобой или с иском в судебные органы или же с заявлением в трудовую инспекцию Минтруда РФ. Это можно сделать и не выходя из дома, учитывая, что у ведомства существует удобная форма обращения — сайт онлайнинспекция.рф. Но перед обращением в указанные структуры следует провести переговоры с работодателем, чтобы решить вопрос мирным путем», — рекомендует адвокат.

Что же касается ситуации, когда работника вынуждают написать заявление об увольнении по собственному желанию, как отмечает Арсен Магомедов, необходимо напомнить, что подобные просьбы со стороны работодателя являются незаконными. И тут могут быть несколько сценариев развития событий: отказаться от написания заявления и указать на недопустимость подобных требований, обратиться за защитой к указанным выше органам власти, предложить работодателю расстаться по соглашению сторон с выплатой оговоренной суммы. Естественно, более защищённым в сегодняшней непростой ситуации выступает работник, оформивший свои отношения с работодателем именно трудовым договором.