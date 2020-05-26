Москва, , 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19. Об этом 26 мая сообщает Forbes.

Согласно данным счётчика Forbes Real Time, мониторящего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени, совокупное состояние российских долларовых миллиардеров возросло на 16%. Начиная с 18 марта оно увеличилось с $392 млрд до $454 млрд, т. е. на $62 млрд.

Для окончательного расчёта состояний богатейших людей мира и в качестве точки отсчёта для сравнительного анализа Forbes выбрал дату 18 марта. За неделю до этой даты, 11 марта ВОЗ объявил о пандемии коронавируса, а в начале марта произошло падение фондового рынка.

Всего количество долларовых миллиардеров в России возросло с 99 до 101 человека, а состояние пяти из них увеличилось на $22,6 млрд, до $109,5 млрд. Более других увеличил своё состояние владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, на 6,4 млрд долларов — до 26,1 млрд.

По оценкам Forbes, в самом выигрышном положении на фоне пандемии оказались те миллиардеры, чей бизнес тесно связан с интернетом. Таковыми являются, например, основатель Facebook Марк Цукерберг и совладелец Amazon Джефф Безос. Цукерберг увеличил своё состояние $31,8 млрд, Безос — $30 млрд.

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