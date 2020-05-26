Станица Выселки, Краснодарский край, , 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.

По состоянию на май 2020 г., агрохолдингом за год были приобретены четыре тысячи гектар. Теперь в его собственности 653 тысячи гектар.

Напомним, в сферу деятельности агрокомплекса им. Н. И. Ткачёва входят растениеводство, производство кормов, животноводство, птицеводство, мясопереработка.

Находится комплекс в станице Выселки (Краснодарский край). Также ему принадлежат земли в Ставропольском крае, Адыгее и в Ростовской области.

Он основан отцом экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад журнал Forbes опубликовал данные, согласно которым Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва стал лидером по стоимости земли в России.

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