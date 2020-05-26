Киев, , 18:54 — REGNUM Глава парламентского комитета Верховной рады Украины по энергетике, депутат «Слуги народа» Андрей Герус требует от Службы безопасности Украины (СБУ) принять меры, которые остановят снижение цен на электроэнергию для промышленных предприятий.

Об этом говорится в обращении парламентария, обнародованном сегодня, 26 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Герус констатирует, что в период 25−26 мая произошел обвал цен на биржевом сегменте в рынке «на сутки вперед».

В частности, по его данным, 25 мая цена составила 791 грн за МВт-ч, что на 40% ниже, чем 15 мая; 26 мая цена базовой нагрузки составила 858 грн за МВт-ч, что на 36% ниже, чем 16 мая.

Депутат заявляет, что снижения цен на электроэнергию на рынке является негативным явлением. Кроме того, Герус констатирует, что на рынке наблюдается сокращение спроса на электроэнергию, тогда как, по его оценке, спрос должен увеличиваться из-за существенного смягчения карантина.

ИА REGNUM напоминает, что по данным минэнерго, в результате карантинных ограниченийпотребление электроэнергиив стране уменьшилось примерно на 10%.

«Электроэнергия — это продукт, который на склад не положишь. И его нужно производить ровно столько, сколько потребляется», — заявила и.о. главы ведомства Ольга Буславец.